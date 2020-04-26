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影／桃園香火倉庫大火 鐵皮屋香火原料付之一炬

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市八德區一家香火鐵皮屋倉庫清晨突然起火，大火悶燒燃燒，一層樓鐵皮屋倉庫堆放大批香火原料、雜物付之一炬，消防員破壞鐵門搶救。記者曾增勳／翻攝
桃園市八德區一家香火鐵皮屋倉庫清晨突然起火，大火悶燒燃燒，一層樓鐵皮屋倉庫堆放大批香火原料、雜物付之一炬，消防員破壞鐵門搶救。記者曾增勳／翻攝

桃園市八德區廣興路今天清晨一家香火鐵皮屋倉庫今天清晨突然起火，大火悶燒竄出火苗燃燒，一層樓鐵皮屋倉庫堆放大批香火原料、雜物起火一發不可收拾。

鐵皮屋廠房燃燒猛烈，消防局第一大隊動員警義消人員75人及消防救災車輛25輛灌救滅火，消防隊員用電鋸開倉庫鐵門進入、現場1台怪手配合開挖進行火場滅火，大約1個多小時火勢撲滅，倉庫付之一炬，無人員受困傷亡，財物損失正在估計，起火原因正由消防局火調小組鑑識調查中 。

桃園市八德區一家香火鐵皮屋倉庫清晨突然起火，大火悶燒燃燒，一層樓鐵皮屋倉庫堆放大批香火原料、雜物付之一炬，消防員破壞鐵門搶救。記者曾增勳／翻攝
桃園市八德區一家香火鐵皮屋倉庫清晨突然起火，大火悶燒燃燒，一層樓鐵皮屋倉庫堆放大批香火原料、雜物付之一炬，消防員破壞鐵門搶救。記者曾增勳／翻攝

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