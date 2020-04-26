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靠北警察批「官場現形」 台南警局長：尊重基層聲音

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導
針對臉書靠北警察社團「官場現形記2.0」貼文，台南市警察局長周幼偉說，沒有提告的問題啦，事在人為，有檢討才能進步。記者黃宣翰／翻攝
針對臉書靠北警察社團「官場現形記2.0」貼文，台南市警察局長周幼偉說，沒有提告的問題啦，事在人為，有檢討才能進步。記者黃宣翰／翻攝

臉書靠北警察社團「官場現形記2.0」貼文，引來不少基層官警上網評論留言，但有些發洩過頭，甚至涉及人身攻擊，已傳出有遭人身攻擊的北部官警準備聯合提告，其中台南市警局所佔篇幅不少，可以發現有不少留言都是針對交通議題。台南市警察局長周幼偉今天說，沒有提告的問題，事在人為，有檢討才能進步。

針對「官場現形記2.0」中關於市警局的評論，周幼偉說，他幾乎每篇都看過，並不在意攻擊評論，「尊重基層聲音」，他還自己做功課，從中分析歸納出同仁關心交通事故處理的篇幅有20餘則，進一步指示交通大隊等業務單位開會討論研究如何改進。

周幼偉說，「沒有提告的問題啦！」事在人為，有檢討才能進步，不會因為評價就無為而治。身為警察就是要維護民眾的生命財產安全，工作績效與員警好感度很難取得平衡，但只要同仁反映建議的事項有理，就會重視並請相關業務單位去研議辦理。歡迎員警理性溝通和反映，希望不要有人惡意人身攻擊，或透過民代質詢，抹煞所有員警在工作上的努力。

公關室主任陳嘉得指出，局長周幼偉上任後，在不到半年就走完全市144間分駐、派出所，除了解轄區狀況，也時常坐下來與員警長談，當面關懷慰問工作辛勞。對於基層同仁的建議，均會指示相關業務單位研究辦理。

陳嘉得說，獲好評的「警心行動」持續推動外，另推行贈送績優員警「周哥鐵馬」、幫基層員警清洗防彈衣外襯、協助安排同仁就診看醫、找設計師推動「以所當家」概念等，藉由諸多措施來鼓勵、關懷基層員警。

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