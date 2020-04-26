失智婦大雨中撐傘原地打轉 好心護理師帶到醫院報警

台中市患有失智症的蔡姓婦人23日因突然想到多年前受傷的姊夫，要搭高鐵北上探望，未料卻在中山醫學大學附設醫院外迷路，因當時下著滂陀大雨，醫院的林姓護理師看到蔡撐著雨傘，在醫院門前原地打轉的行為十分心疼，因此將蔡婦帶到醫院騎樓避雨，並推來輪椅讓蔡婦稍作休息，也同時報警協助蔡婦返回住處。

台中市第三警分局勤工所警員李世雄在23日上午值勤時獲報，中山醫學大學附設醫院有迷途婦人需要協助，經查才知，原來是中山醫學大附設醫院的林姓護理師滂沱大雨中，發現蔡姓婦人（64歲）在南區文心南路、三民西路口徬徨無助直在原地打轉，就上前詢問後將其帶至醫院避雨，並幫忙報警求助。

蔡婦表示，早上起床突然想起多年前受傷的姊夫，便想搭乘高鐵北上探望，走出家門後就迷路，也不知返家的路，所以才在醫院前不知所措。

警員見蔡婦只帶著1把雨傘，亦無相關證件及物品，卻稱要前往高鐵搭車實在不合理，幸好蔡婦記得自己姓名與住家地址，警方透過警用系統確認無誤後，聯繫上蔡婦家屬，得知蔡婦子女都在外地工作，蔡婦患有失智症，平時由看護全天候照顧，便熱心直接載她返2公里外的南屯住家。

警方將蔡婦載抵住家時，劉姓看護開心地衝上前迎接，原來蔡婦趁其不注意自行離家，待她發現外出尋找時早已遍尋不著，近日天氣不穩定，擔心蔡婦淋雨受寒，讓她急得像熱鍋上的螞蟻，幸好遇到熱心的護理師與員警協助，讓蔡婦平安返家。