影／中壢廢棄樓凌晨失火 警消要查有無人進入

桃園市中壢區中和路一棟廢棄大樓今天凌晨火警，火勢雖然兇猛幸好無人居住，消防局調派第二大隊中壢等分隊前往搶救，不到一小時完全撲滅，無人受傷，火警原因還要進一步調查，因為是廢棄建築無人居住，警方也要追查凌晨是否有人進入。

消防局凌晨1點28分接獲報案，隨即第二大隊所屬分隊合計25輛消防車趕往現場，由大隊長陳文宗指揮，現場為地上7層、地下3層廢棄鋼筋混泥土建築，起火層為一樓研判為雜物引燃，燃燒面積約100平方公尺，無損失也無人員受傷。