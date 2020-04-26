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影／中壢廢棄樓凌晨失火 警消要查有無人進入
桃園市中壢區中和路一棟廢棄大樓今天凌晨火警，火勢雖然兇猛幸好無人居住，消防局調派第二大隊中壢等分隊前往搶救，不到一小時完全撲滅，無人受傷，火警原因還要進一步調查，因為是廢棄建築無人居住，警方也要追查凌晨是否有人進入。
消防局凌晨1點28分接獲報案，隨即第二大隊所屬分隊合計25輛消防車趕往現場，由大隊長陳文宗指揮，現場為地上7層、地下3層廢棄鋼筋混泥土建築，起火層為一樓研判為雜物引燃，燃燒面積約100平方公尺，無損失也無人員受傷。
消防人員2點23分撲滅火勢，一直到凌晨4點14分殘火處理完畢，總計出動消防人員69名、消防車25輛、救護車2輛。
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