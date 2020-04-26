影／台南市中西區冰店失火 疑電動車釀災

台南市中西區西門路一段鬧區，今天清晨近8點傳出民宅失火，消防人員趕到現場發現一間二樓冰店冒出大量濃煙，冰店尚未營業，消防人員破門滅火，起火點疑為一樓的電動車，至於起火原因待進一步鑑定釐清。

台南市消防局救災救護中心，今天清晨7點51分接獲民眾報案，位於中西區西門路一段703巷冰店，有煙冒出，派遣和緯、永華、中正、東門、南門、六大隊共16車47人前住搶救。

冰店這棟建築是連動5樓水泥建物，冰店店面位於1、2樓，由於冰店一早還沒有營業，1樓大門深鎖，消防人員以破壞器材切開1樓鐵捲門後入內滅火，8點11分火勢撲滅。