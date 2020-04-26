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新化住宅火警冒濃煙 打火弟兄搶救名貴賽鴿
台南市新化區今天上午發生住宅火警，現場冒出陣陣濃煙，附近居民驚慌，一度傳出頂樓鴿舍珍貴賽鴿岌岌可危，幸經消防隊員及時搶救，成功阻止這些名鴿淪為「烤鴿」。
火警發生在上午7點27分，新化區太平街一棟5樓透天厝頂樓竄出濃煙，台南市消防局119勤務中心調派新化、新市、南科、大灣等消防分隊11車、23名打火弟兄趕往，經逐樓清查透天厝住有9人為同一家族，幸都成功逃出，無人受困。
經查，現場頂樓為一般泡茶間，另一邊為鴿舍，情況危急，消防隊員前後兩條水線壓制火勢，成功保住這近80隻名貴賽鴿；火勢在7點49分控制，7點52分撲滅，燃燒面積約25平方公尺。因現場堆置大批飼料及電器線路，懷疑是線路老舊釀災，詳細原因，仍待進一步釐清。
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