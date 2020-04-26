新化住宅火警冒濃煙 打火弟兄搶救名貴賽鴿

台南市新化區今天上午發生住宅火警，現場冒出陣陣濃煙，附近居民驚慌，一度傳出頂樓鴿舍珍貴賽鴿岌岌可危，幸經消防隊員及時搶救，成功阻止這些名鴿淪為「烤鴿」。

火警發生在上午7點27分，新化區太平街一棟5樓透天厝頂樓竄出濃煙，台南市消防局119勤務中心調派新化、新市、南科、大灣等消防分隊11車、23名打火弟兄趕往，經逐樓清查透天厝住有9人為同一家族，幸都成功逃出，無人受困。