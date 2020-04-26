北市文山區暗夜火警 火勢延燒1小時撲滅無人傷亡

台北市文山區一處民宅昨晚10時發生火災，火勢橫跨5棟建築，警消獲報後動員102名消防員到場灌救，疏散48人，救出2男1女，現場無傳出人員傷亡。

昨晚10時，一棟4層樓連棟建築樓頂先是冒出濃煙，隨後出現大火，目擊民眾見狀連忙通報消防局到場處理；過程中火勢消停，卻一度復燃，現場消防員不敢大意，全力撲滅火勢。

台北市消防局指出，起火點位於木新路二段299巷291號樓頂（5樓），火勢橫跨鄰近5棟建築，延燒1小時；警消獲報後出動35輛消防車、3輛救護車、102名消防員及4名義消到場撲救。

警消人員到場後順利疏散建築內48人，救出2男1女，並於昨晚11時31分撲滅；現場初步無傳出人員傷亡，消防人員正清查屋內情況，詳細起火原因仍有待釐清。