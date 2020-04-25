台中果農搭單軌車作業 疑機械故障摔落不治

台中市和平區梨山地區70歲賴姓果農，今日上午搭乘農用單軌車上山工作時，疑因機械故障，導致單軌車的車頭跟車身分離，賴男不慎摔落，送醫搶救後仍傷重不治，詳細事故原因待警方調查釐清。

今天上午10時許，台中市和平區梨山里台8線73.8公里上方有民眾倒臥果園，郭姓民眾發現後，趕緊向警方報案，警消立即派員前往搶救，當救護車抵達現場時，賴男已無生命跡象，立即送往梨山衛生所急救。

據了解，賴男平時在山上栽種水蜜桃，因事故現場單軌車的車頭跟車身分離，可能因搭乘單軌車上山工作時，不慎摔落死亡，詳細事故原因還要由警方調查釐清。

警方提醒，山上果園的單軌均沿著山勢建設，坡度陡峭，平時應注意單軌車及軌道保養，操作搭乘時更應注意安全。