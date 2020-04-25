聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中果農搭單軌車作業 疑機械故障摔落不治
台中市和平區梨山地區70歲賴姓果農，今日上午搭乘農用單軌車上山工作時，疑因機械故障，導致單軌車的車頭跟車身分離，賴男不慎摔落，送醫搶救後仍傷重不治，詳細事故原因待警方調查釐清。
今天上午10時許，台中市和平區梨山里台8線73.8公里上方有民眾倒臥果園，郭姓民眾發現後，趕緊向警方報案，警消立即派員前往搶救，當救護車抵達現場時，賴男已無生命跡象，立即送往梨山衛生所急救。
據了解，賴男平時在山上栽種水蜜桃，因事故現場單軌車的車頭跟車身分離，可能因搭乘單軌車上山工作時，不慎摔落死亡，詳細事故原因還要由警方調查釐清。
警方提醒，山上果園的單軌均沿著山勢建設，坡度陡峭，平時應注意單軌車及軌道保養，操作搭乘時更應注意安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言