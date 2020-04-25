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西濱快彰化段區間測速擺烏龍 彰化警方撤銷1379件罰單

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
西濱快速道路彰化路段區間測速系統疑因攝影機對時韌體異常，造成資料時間錯誤，致使員警錯誤舉發，彰化警方決定回溯4月4日以後至今，撤銷完成違規舉發並通知的1379件舉發單。圖／警方提供
西濱快速道路彰化路段區間測速系統疑因攝影機對時韌體異常，造成資料時間錯誤，致使員警錯誤舉發，彰化警方決定回溯4月4日以後至今，撤銷完成違規舉發並通知的1379件舉發單。圖／警方提供

台61西濱彰化段區間測速上路不到兩個月，被舉發的駕駛人質疑測速設備精確性， 彰化縣警察局交通隊派員檢視，發現系統攝影機對時韌體異常，造成該筆資料時間錯誤，致使員警錯誤舉發，決定回溯4月4日以後至今，完成違規舉發並通知的1379件舉發、每張3000元的罰單，將依法撤銷，以維民眾權益。　

西濱公路彰化段北上從鹿港彰濱匝道到伸港洋仔厝段(177K~168K)，全長約9公里，從3月2日起，實施區間測速，取締超速。在上路一個多月後，一名被舉發的大型重型機車騎士，卻發現區間測速舉發的正確性，進而查出此一區間測速系統故障的烏龍事牛。

這名大型重型機車騎士今天在臉書「重車日誌」上PO文，反映他今年4月12日7時16分47秒至7時21分52秒，北上行經台61西濱公路彰化段時，被彰化縣警局設置的區間測速設備舉發違規超速，指他在這路段行駛時間是305秒，換算平均時速105公里超速15公里，並在4月16日以交通違規通知單逕行舉發，並郵寄通知，必須繳3000元罰單。

但，這名騎士依他的行車紀錄器顯示，當時他在這路段行駛的時間是355秒，換算平均時速是90公里。由於，西濱快速道路此一路段的速限是90公里，如果再加上10公里的容許值100公里，他可以免罰，因此質疑此一區間測速系統的精確性。

交通隊今天下午2時立即連繫廠商前往檢查，發現此一區間測速系統攝影機對時韌體異常，造成該筆資料時間錯誤，致使員警錯誤舉發。

交通隊表示，為免此一區間測速系統精確問題影響執法公信力，彰化縣警局將暫停該設備使用，並送交第三方公證單位驗證，並從今天（25）日進行回溯清查設備故障問題是從自今年4月4日發生，迄今完成違規舉發並通知1379件，將依法辦理違規撤銷，以維民眾權益。

西濱快速道路彰化路段區間測速系統疑因攝影機對時韌體異常，造成資料時間錯誤，致使員警錯誤舉發，彰化警方決定回溯4月4日以後至今，撤銷完成違規舉發並通知的1379件舉發單。圖／警方提供
西濱快速道路彰化路段區間測速系統疑因攝影機對時韌體異常，造成資料時間錯誤，致使員警錯誤舉發，彰化警方決定回溯4月4日以後至今，撤銷完成違規舉發並通知的1379件舉發單。圖／警方提供
西濱快速道路彰化路段區間測速系統疑因攝影機對時韌體異常，造成資料時間錯誤，致使員警錯誤舉發，彰化警方決定回溯4月4日以後至今，撤銷完成違規舉發並通知的1379件舉發單。圖／警方提供
西濱快速道路彰化路段區間測速系統疑因攝影機對時韌體異常，造成資料時間錯誤，致使員警錯誤舉發，彰化警方決定回溯4月4日以後至今，撤銷完成違規舉發並通知的1379件舉發單。圖／警方提供
西濱快速道路彰化路段區間測速系統疑因攝影機對時韌體異常，造成資料時間錯誤，致使員警錯誤舉發，彰化警方決定回溯4月4日以後至今，撤銷完成違規舉發並通知的1379件舉發單。圖／警方提供
西濱快速道路彰化路段區間測速系統疑因攝影機對時韌體異常，造成資料時間錯誤，致使員警錯誤舉發，彰化警方決定回溯4月4日以後至今，撤銷完成違規舉發並通知的1379件舉發單。圖／警方提供

測速 機車騎士

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