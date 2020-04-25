持西瓜刀砍斷他人右手小指 犯嫌遭收押

基隆市21歲蔡姓男子昨天下午1時許遭陳姓男子持西瓜刀砍斷右手小指，警方火速將陳嫌緝捕到案，詢後依殺人未遂罪及傷害罪送辦，經檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。

蔡姓男子昨天下午1時許行經基隆市新豐街某巷弄時，與約30歲陳嫌發生口角，遭陳嫌持西瓜刀追殺，右手小指當場被砍斷，救護人員到場時蔡姓男子痛苦不堪，直呼好倒楣，根本不認識犯嫌。

全案經警方專案小組積極追查，昨天下午6時許前往基隆市新豐街一處社區布線埋伏，趁陳嫌出門時，將他緝捕到案，陳嫌也配合交出作案用西瓜刀，警方詢後依殺人未遂罪和傷害罪將陳嫌移送基隆地檢署。

經檢察官複訊後向法院聲請羈押，基隆地院今天召開羈押庭，下午2時30分庭訊結束，認定陳嫌犯罪嫌疑重大，且所犯為重罪，有逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，裁定羈押。