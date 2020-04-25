聽新聞
test
0:00 / 0:00
持西瓜刀砍斷他人右手小指 犯嫌遭收押
基隆市21歲蔡姓男子昨天下午1時許遭陳姓男子持西瓜刀砍斷右手小指，警方火速將陳嫌緝捕到案，詢後依殺人未遂罪及傷害罪送辦，經檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。
蔡姓男子昨天下午1時許行經基隆市新豐街某巷弄時，與約30歲陳嫌發生口角，遭陳嫌持西瓜刀追殺，右手小指當場被砍斷，救護人員到場時蔡姓男子痛苦不堪，直呼好倒楣，根本不認識犯嫌。
全案經警方專案小組積極追查，昨天下午6時許前往基隆市新豐街一處社區布線埋伏，趁陳嫌出門時，將他緝捕到案，陳嫌也配合交出作案用西瓜刀，警方詢後依殺人未遂罪和傷害罪將陳嫌移送基隆地檢署。
經檢察官複訊後向法院聲請羈押，基隆地院今天召開羈押庭，下午2時30分庭訊結束，認定陳嫌犯罪嫌疑重大，且所犯為重罪，有逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，裁定羈押。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言