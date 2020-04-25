猛禽育雛期 台中區農改場鳳頭蒼鷹伸利爪七旬翁掛彩

時值春季野鳥育雛期，位在彰化縣大村鄉的台中區農業改良場今天傳出猛禽傷人的意外，一名凌姓阿伯被抓傷前額與頭顱兩側皮膚，總共四道抓痕，被家屬送醫急救，幸好是皮肉傷，並無大礙。彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫說，任何鳥類育雛期都會出現保護鳥巢與雛鳥的行為，但沒聽過猛禽主動攻擊路過民眾的事件。

凌姓阿伯今天中午到達台中區農改場探視住在園區宿舍的家屬，和家屬準備乘車外出用餐，走在樹下的他被猛禽攻擊，家屬初步判識那隻猛禽是鳳頭蒼鷹，連忙驅趕。凌姓阿伯第一時間只覺得頭皮有點痛，用手摸痛處，居然流血，他的家屬連忙送他到醫院急救。

台中區農改場最近在場區內樹立告示牌，提醒在園區內活動的人注意「正值老鷹育雛期，路過請戴帽或撐傘。」凌姓阿伯說，當下只覺得頭部被撞一下，沒想到猛禽會攻擊人，還好只是皮肉傷。凌姓阿伯和家屬後來同乘一車離開，鳳頭蒼鷹停棲在剛才攻擊人的地點對面樹上警戒。