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猛禽育雛期 台中區農改場鳳頭蒼鷹伸利爪七旬翁掛彩
時值春季野鳥育雛期，位在彰化縣大村鄉的台中區農業改良場今天傳出猛禽傷人的意外，一名凌姓阿伯被抓傷前額與頭顱兩側皮膚，總共四道抓痕，被家屬送醫急救，幸好是皮肉傷，並無大礙。彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫說，任何鳥類育雛期都會出現保護鳥巢與雛鳥的行為，但沒聽過猛禽主動攻擊路過民眾的事件。
凌姓阿伯今天中午到達台中區農改場探視住在園區宿舍的家屬，和家屬準備乘車外出用餐，走在樹下的他被猛禽攻擊，家屬初步判識那隻猛禽是鳳頭蒼鷹，連忙驅趕。凌姓阿伯第一時間只覺得頭皮有點痛，用手摸痛處，居然流血，他的家屬連忙送他到醫院急救。
台中區農改場最近在場區內樹立告示牌，提醒在園區內活動的人注意「正值老鷹育雛期，路過請戴帽或撐傘。」凌姓阿伯說，當下只覺得頭部被撞一下，沒想到猛禽會攻擊人，還好只是皮肉傷。凌姓阿伯和家屬後來同乘一車離開，鳳頭蒼鷹停棲在剛才攻擊人的地點對面樹上警戒。
台中區農改場前場長林學詩說，場內推廣大樓旁的樹林住了一對鳳頭蒼鷹，去年此時也有員工遭鳳頭蒼鷹攻擊受傷，農改場因此樹立告示牌提醒大家注意。彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫表示，育雛期的野鳥都會為了保護卵和雛鳥，飛出驅趕靠近鳥巢的人或動物，鳳頭蒼鷹、松雀鷹通常不會主動攻擊比牠們身型大的對象，頂多威喝以驅逐外來者，除非外來者一直接近鳥巢，才可能發動較猛烈驅逐行動，台中區農改場的猛禽攻擊人倒是很少見。
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