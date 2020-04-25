陸籍抽砂船越界聚集莒光海域 馬祖海巡驅逐8艘
馬祖莒光鄉民眾昨天上網舉報有大量抽砂船越界聚集在莒光海域，海巡署艦隊分署第十海巡隊派莒光駐地巡防艇查看，並在今天增派3艇，共同驅離8艘陸籍抽砂船，將擴大掃蕩3天。
馬祖莒光鄉居民昨天上網發布照片指出，西莒坤坵沙灘附近海域聚集中國籍抽砂船，越界情況嚴重，海巡接獲通知，昨天出動莒光駐地35噸巡防艇查緝。
海巡署今天早上8時至下午4時再出動100噸巡防艇、35噸巡防艇等，共3艘船艇、25名人力，強化馬祖海域執法力度，馬祖海巡隊一共驅離8艘陸籍抽（運）砂船，並從今天開始擴大掃蕩3天。
西莒民眾陳竑任今天接受中央社記者採訪表示，昨天在鄰近西莒蛇島，近岸邊約150至200公尺處發現大量抽砂船出沒，在海巡取締後，坤坵沙灘周邊海域今天已無抽砂船蹤影。
馬祖海巡隊說明，遭查獲的陸籍抽砂船，由於受中國公務船查緝，才逃竄至我國限制水域內，海巡將持續嚴格驅離，並申請大型巡防艦支援馬祖海域，維護海洋漁業資源，確保境內生命財產安全，海巡也呼籲居民若發現中國船舶蹤跡，可盡快撥打118通報海巡單位。
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