「我不要活著去感化！」男蹲坐橋邊欲尋短 警及時勸下

18歲李姓男子日前獨自蹲坐在光復橋上，轄區警方接獲民眾報案後趕赴現場關懷，發現李男蹲坐橋墩，自稱即將要被送往少年感化院，揚言跳橋自殺；經現場員警耐心勸說，李男才隨員警返回派出所休息。

4月21日凌晨0時許，李男被路過民眾發現獨自蹲坐在橋上，轄區西園路派出所接獲報案後，立刻派員到場關懷；警員葉晨榆、李承軒到場後，詢問李男「你現在怎麼了？」李男先是表示自己在等待執行感化，隨後情緒崩潰，哭喊「我不想活著進感化院！我想好好工作！」

現場員警聽聞後先是將李男勸離橋邊，再耐心勸說李男不要做傻事，「如果真的跳下去你的家人會不會難過？不能只為自己著想，也要為家人著想啊」「今年都多大了，滿18歲了欸...」隨後李男才想通，跟著警方返回派出所休息，順利避免憾事發生。

據了解，李男先前因誤信求職訊息，涉嫌詐騙案件遭逮，今年剛成年，仍須到少年感化院執行，壓力過大之下，才到光復橋上想尋短。

警方表示，將李男帶返派出所後，也順利聯繫李男舅舅到場將其帶回家；為民服務是警察職責所在，警方將秉持同理心及救人急難的精神，為民眾提供協助。

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