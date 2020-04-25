網友Po文稱恩主公醫院有疑似確診 引發三峽民眾恐慌

今天下午2時許，三峽各地方臉書網路社團，突然出現一名女網友，Po文稱三峽恩主公醫院有疑似確診，更標記新北市市議員蘇泓欽，讓許多網友感到恐慌；新北市衛生局稍早立即澄清，恩主公醫院並未淨空，網友散布謠言恐觸犯傳染病防治法。

散布疑似確診謠言的蘇姓女網友在各大臉書社團Po文稱，於三峽恩主公醫院聽見院內廣播，疑似有確診病例，更影射醫院在撤離院內人員「一堆人再（在）清空」，還在文中標記新北市議員蘇泓欽，此文一出立刻引起民眾恐慌，但也有網友質疑真實性，表示要向相關單位檢舉。

新北市衛生局得知有網友散布疑似確診的訊息後，立刻澄清表示三峽恩主公醫院並未進行院內清空，網友的行為可能已經觸犯傳染病防治法第63條，違法散布流行疫情謠言或不實訊息，且足以對公眾或他人產生損害，最高可罰300萬元。

新北市議員蘇泓欽辦公室則表示，不清楚為何這名網友要Tag（標記）市議員的臉書，但認為應是醫院原本就有正常消毒防護工作，才會廣播請民眾離開配合作業，卻讓Po文網友誤以為是疑似確診要撤離，對此蘇泓欽辦公室呼籲民眾不要恐慌。

三峽警分局目前也正追查發文者身分，若有違法行為將會依法進行追究，同時呼籲民眾，切勿隨意散布任何疫情有關的不實消息，違者可由衛生主管機關，依傳染病防治法第9、64-1條，處以10至100萬元罰鍰，若情節嚴重，將依第63條最高罰300萬元。