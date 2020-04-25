大坑溪遭惡意棄油 警查出父子檔開水肥車涉案每趟賺3千

賴姓父子涉嫌將廢棄油惡意棄置新北、台北交界的大坑溪流域，整片黑油蔓延邊坡，甚至到基隆河；警方及相關單位逮到兩人，再查出還有5家工程行是共犯，兵分多路搜查後，將賴姓父子及5業者依違反廢棄物清理法罪嫌送辦。

保七總隊配合新北市環保局、士林地檢署調查，賴姓父子從事水肥車，依規定只能清除建築物中的水肥及糞尿等廢棄物，卻涉嫌到夜市或向工程業者違法搜廢棄油，裝滿一車可賺3000元價碼。

賴姓父子去年12月23日涉嫌將違法搜的廢棄油載到台北市南港區、新北市汐止區的交界大坑溪旁，馬上遭附近住戶檢舉「好臭」，保七總隊立刻動車趕抵調查，正好逮到剛涉案完的賴姓父子。

賴父（57歲）供稱，當時是在洗車。不過現場人員發現整片黑油蔓延大坑溪沿岸邊坡， 甚至到基隆河，不採信賴嫌說詞。

保七總隊及相關單位查出，賴姓父子長期與5家工程行合作，日前兵分多路至大台北6處地點搜索，查扣採購單、報價單、帳冊、收據等相關事證，將賴姓父子及5業者依違反廢棄物清理法罪嫌送辦。