影／口腔癌患者駕車昏迷 撞進店家無呼吸心跳送醫急救

台南市52歲陳姓口腔癌男患者今天中午12時53分駕駛轎車搭乘女兒外出，行經北區公園路769巷附近巷口時，突感身體不適而陷入昏迷，行進間車子失控，以時速約20公里左右緩慢繼續往前行駛，令坐在駕駛座旁的女兒不知所措驚聲尖叫，至車子直行撞進巷弄內烘焙坊桌椅及裝潢才停止。消防局救護人員調派人車將人救出後，陳當場已無呼吸心跳，緊急送往永康奇美醫院搶救。

台南市消防局救災救護指揮中心中午12時53分接獲通報，北區公園路769巷，車子撞進民宅，有人受困車內，緊急派遣和緯、公園分隊共5車、10人前往救援。消防人員抵達現場時，坐在駕駛座旁的女兒已自行脫困，驚慌失措，要救護人員救救已陷入昏迷的父親，並通知哥哥趕到現場協助。

烘焙坊的業者指出，直至聽到「碰」一聲，不是很大聲，趕快下樓一探究竟，這才發現廊下桌椅及裝潢被轎車撞了。業者說，聽說駕駛撞擊前已昏迷，所以力道不是很大，第一次遇到這種事，後續也不知道該如何處理才好。