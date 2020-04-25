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影／口腔癌患者駕車昏迷 撞進店家無呼吸心跳送醫急救

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市警五分局交通分隊表示，這起轎車撞進民宅的車禍，原因仍待進一步調查。記者邵心杰／攝影
台南市警五分局交通分隊表示，這起轎車撞進民宅的車禍，原因仍待進一步調查。記者邵心杰／攝影

台南市52歲陳姓口腔癌患者今天中午12時53分駕駛轎車搭乘女兒外出，行經北區公園路769巷附近巷口時，突感身體不適而陷入昏迷，行進間車子失控，以時速約20公里左右緩慢繼續往前行駛，令坐在駕駛座旁的女兒不知所措驚聲尖叫，至車子直行撞進巷弄內烘焙坊桌椅及裝潢才停止。消防局救護人員調派人車將人救出後，陳當場已無呼吸心跳，緊急送往永康奇美醫院搶救。

台南市消防局救災救護指揮中心中午12時53分接獲通報，北區公園路769巷，車子撞進民宅，有人受困車內，緊急派遣和緯、公園分隊共5車、10人前往救援。消防人員抵達現場時，坐在駕駛座旁的女兒已自行脫困，驚慌失措，要救護人員救救已陷入昏迷的父親，並通知哥哥趕到現場協助。

烘焙坊的業者指出，直至聽到「碰」一聲，不是很大聲，趕快下樓一探究竟，這才發現廊下桌椅及裝潢被轎車撞了。業者說，聽說駕駛撞擊前已昏迷，所以力道不是很大，第一次遇到這種事，後續也不知道該如何處理才好。

有目擊者表示，年紀稍長的男性駕駛可能身體不適，行進間已失去意識，被消防局救護人員救出時，已無呼吸心跳了。經救護人員當場施以心肺復甦術，將陳送往永康奇美醫院搶救，至於女兒並無大礙，陪同前往醫院探視父親狀況。台南市警五分局交通分隊表示，車禍原因仍待進一步調查。

52歲陳姓男子今天中午12時53分駕駛轎車搭乘女兒外出，行經北區公園路769巷附近巷口時，突感身體不適而陷入昏迷，失控撞上烘焙坊。記者邵心杰／攝影
52歲陳姓男子今天中午12時53分駕駛轎車搭乘女兒外出，行經北區公園路769巷附近巷口時，突感身體不適而陷入昏迷，失控撞上烘焙坊。記者邵心杰／攝影
烘焙坊業者說，第一次遇到這種事，後續也不知道該如何處理才好。記者邵心杰／攝影
烘焙坊業者說，第一次遇到這種事，後續也不知道該如何處理才好。記者邵心杰／攝影

患者 男性 口腔癌

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