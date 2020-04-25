影／超驚險超車 遊覽車在車陣竟中短距S急彎險輾騎士

超驚險的超車！雲林縣北港鎮民樂路一輛遊覽車行駛兩線道公路的車陣中，急著超車，直接跨越黃線S型短距超車，驚險閃過迎面而來轎車，再快速切進自己車道，卻嚇壞了轎車急踩煞車，緊跟轎車後方的機車阿伯也機靈急煞，但仍追撞轎車，阿伯倒下時還險被遊覽車輾上，整個過程幾秒鐘全被拍下萬分驚險，幸無人受傷。

轎車的前後行車記錄器被po上網後，引起網友一陣罵聲，有人慶幸當時轎車有及時煞住，否則恐將釀成大禍。也有網友怒罵「大車是在趕什麼的？」、「太扯了！」、「趕時間也不是這種趕法」，「不把別人的命當命！」。

昨天上午這輛遊覽車行駛在兩線道的雲155公路北港萬有紙廠附近，當時雙向的車道均有車輛行駛，遊覽車跟著前方車子，加速超車，因成排的車與車之間的車距都很近，遊覽車卻急著超車，駛過對向逼近一輛迎面而來的轎車。

見龐大的遊覽車突然迎面快瓔撞上，轎車駕駛馬上急踩煞車，才使遊覽車在不到幾公分的差距下，閃過轎車，可是轎車後方的來車，可就沒那麼幸運。

一名騎機車阿伯，跟在轎車後方，見前方轎車急煞，阿伯反應機靈也馬上跟著急煞，但機車滑行依舊撞上前方轎車，此時更可怕的畫面又出現，阿伯連人帶車倒地，遊覽車和一輛大貨車正好駛來，只差一點就撞上倒地的阿伯，所幸阿伯並無大礙，馬上起身，一時還無法反應發生什麼事。

整個事發過程全被轎車的前後行車記錄器拍下，驚險的超車幸無人受傷，不幸中大幸，但遊覽車違規超車恐得吃上罰單。

北港警分局交通組表示，遊覽車超車的路段是虛黃線，依規定是可以超車，但遊覽車有不當超車之嫌，才會造成事故。