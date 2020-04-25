口罩國家隊台南恒大火警及時撲滅 公司：不影響生產

口罩國家隊之一的台南市白河區恒大口罩工廠上午發生火警，台南市消防局9點36立即出動消防局白河中隊白河、新營、後壁及東山等分隊前往搶救，及時控制火勢，公司表示，是廢油桶處理時不慎起火，不會影響產業生產。

台南市消防局獲報後前往搶救，前往現場途中發現大量濃煙，加上傳出有油桶，一時情勢緊張，立即再請求支援，中心派遣東原及關嶺出動4車7人前往救災，並互相提醒注意安全。

因恒大是國家口罩隊之一，擔心口罩產能受到影響，公司説，是員工宿舍旁一直徑約2公尺的廢油桶起火燃燒，目前都改用瓦斯，油槽內為廢棄重油，儲量不多，工人切割處理時不慎起火。