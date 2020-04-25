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台61線砂石車駕駛聞到燒焦味！臨停路邊車頭慘遭燒毀
西濱快速道路台61線北上157公里處今日發生一起砂石車自燃意外，火勢猛烈，駕駛林姓男子行駛途中聞到燒焦味，立即停車察看，發現車輛右前輪冒煙，火勢燃燒迅速，趕緊報案，梧棲消防分隊獲報後立即出動人車趕赴現場灌救，幸無人員傷亡。
今日上午10時43分，38歲林男駕駛砂石車從彰化線西欲到台中清水送貨，行經台61線北上157公里處時聞到燒焦味，立即停車於路旁查看，發現右前輪冒煙隨即拿滅火器滅火，但仍無法將火撲熄，火勢燃燒迅速，林男趕緊報案。
梧棲消防分隊獲報立即出動2部消防車、消防人員6人趕赴現場灌救，火勢約6分鐘撲滅，但整輛砂石車頭遭燒毀，所幸無人員傷亡，也未引起其它交通意外，起火原因待查。
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