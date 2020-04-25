防疫也防被搶 基警派出所巡邏車前後座安全隔板隔絕

基隆市警察局第二分局信六路派出所的巡邏車，最近車內全都加裝硬式透明安全隔板，把前後座全部隔絕，以區隔載送嫌犯及執勤員警，並保護駕駛員警不受嫌犯攻擊，讓防疫升級，也可防止車子被搶，一舉兩得。

警方表示，本月初，花蓮港務警察總隊2名偵查員逮捕一名毒品通緝犯時，另2名刑警開偵防車趕來，將嫌犯上手銬後押進偵防車，由於車輛未熄火，嫌犯趁車內沒人，迅速從後座跳向駕駛座將車開走，嫌犯後來被抓回籠。

由於目前新冠肺炎疫情仍然持續，基隆市警察之友會第二辦事處信六路警友站，出資協助第二分局信六路派出所，將原本的巡邏車改裝成戒護兼防疫車輛，近日都已完成安裝，讓員警出勤載送嫌犯及自身的防疫，多一層保障。

一名員警說，自從花蓮發生偵防車被搶後，警方都特別加強嫌犯的戒護及載送工作，因平時嫌犯坐在後座，現在很多無症狀感染者，同處在一輛車內，他們也會擔心，除了口罩之外，另外加裝隔板，就不會有傳染的問題，他覺得很有用。只要聽到嫌犯有咳的聲音，大家都很怕。

信六路警友站長何沛紳表示，警方有載送人犯，或協助載送防疫對象的需要，才會想到協助在巡邏車內加裝硬式的安全隔板，以區隔載送對象及執勤人員，且隔板得以保護駕駛人員不受對象攻擊，又達到不沾染、不接觸的目的，所內員警試乘及試用後，都說不錯。