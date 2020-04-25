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影／誤信好友投資穩定幣180萬 幸警及時阻止發財夢

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
台中市民鄭姓女子相信朋友所說「穩定幣」的泰達幣，非常適合拿來長期投資，要投資新台幣180萬元，至銀行欲匯款給對方，卻連受款人身分也不熟識，所幸警方及時趕到銀行阻止，打消鄭女匯款念頭。圖／台中市警一分局提供
台中市民鄭姓女子相信朋友所說「穩定幣」的泰達幣，非常適合拿來長期投資，要投資新台幣180萬元，至銀行欲匯款給對方，卻連受款人身分也不熟識，所幸警方及時趕到銀行阻止，打消鄭女匯款念頭。圖／台中市警一分局提供

台中市民鄭姓女子相信朋友所說的「穩定幣」的泰達幣，非常適合拿來長期投資，要投資新台幣180萬元，至銀行欲匯款給對方，卻連受款人身分也不熟識，所幸警方及時趕到銀行阻止，打消鄭女匯款念頭

前天上午，中市西區臺灣大道銀行行員通知公益派出所有民眾疑似遭詐騙，隨即派遣巡邏警員到場了解。鄭女表示，自己只是因為好友相約投資，所以決定匯出180萬元到一個不知名的帳戶。

員警原先以為又是透過網路交友所認識的異性好友，或是許久未聯繫的舊識突然久別重逢，但經過再三確認之後，那名好友是真的平時都有來往、且現實生活中的好朋友。

好友後來也現身銀行向警方表示，因為自己時有耳聞虛擬幣價值大增，最近剛好又從其他朋友輾轉得知有一種又名「穩定幣」的泰達幣，非常適合拿來長期投資。但經過警方詳細詢問之後，發現這名好友對於受款人也並不熟識，於是鄭女心生疑慮，決定不該魯莽進行投資匯款，才成功阻止了這場投資詐騙。

近年來詐騙手法層出不窮，警方告訴銀行行員、超商店員應該提高「警覺心」，針對有奇怪的匯款理由、一次購買大量點數的民眾應加以留意與多一份關心。

警方呼籲民眾，勿聽信剛認識的網友或小道消息而冒然投資，尤其聲稱定期可穩定獲取高額回報，報酬顯不合理時，都應該多加思考一下，以免中了詐騙集團的圈套，若有任何問題可隨時撥打警政署「165」反詐騙專線查證。

詐騙集團 超商 虛擬貨幣

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