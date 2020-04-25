父心絞痛女兒派出所急求援 警鳴笛飛車3分鐘送達醫院

新竹縣一名28歲張姓女子，上班尖峰時段突慌張至跑進竹北派出所求救，因父親心臟絞痛，情況危急，拜託警方協助送醫，警員立刻協助女子攙扶父親坐上警車，一路鳴笛、按喇叭直奔醫院，不到3分鐘就抵達醫院，進行緊急治療。

警方表示，19日早上7點19分時，張姓女子突然神色慌張的跑進派出所，告訴值勤警員韓峻城父親身體不舒服、心臟很痛，須立刻送醫，原本張女是騎著機車想自行送父親到醫院，但騎到半路發現父親因疼痛已經無法坐直，繼續騎車不安全，於是才騎往最近的派出所求救。

警員韓峻城聽到完女子敘述後，立刻到派出所外查看張父的狀況，見他表情痛苦，情況緊急，剛好所內僅剩韓員一人值勤，為爭取黃金救命時間，立刻協助張姓女子攙扶張父坐上警車，在車上時張父痛苦的不停呻吟，張女相當的緊張，警方一路鳴笛、按喇叭直奔醫院，將原本需要10分鐘的車程縮短，不到3分鐘時間即抵達最近的醫院，進行救治後發現張父是主動脈剝離，若是太慢送醫後果不堪設想。