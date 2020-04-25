學弟你撐住影片引網友熱議 原來講電話是為了聯繫家屬

24日晚間有網友在「爆怨公社」PO出照片、影片，一名國道警抓著一名男子，另一名國道警則站在一旁講電話，PO文還搭配「學弟你撐住，我電話請求支援」的文字，引起網友議論；對此，國道公路局第六公路警察大隊表示，講電話的員警是在電話聯繫家屬，針對疏失將從重記過處分，並確實改進。

網友po出的影片可看到一名國道警為防止男子在國道上隨意走動，因此努力抓住男子，另一名國道警則在講電話，由於民眾不斷試圖逃脫，講電話警察卻未上前協助，最終男子掙脫、跑離畫面，而引發議論。

警方表示，影片中的事件發生在24日中午約12點40分，國道3號北上89公里處，發現一名黃姓男子在車道上游移，為了避免發生危險，第一時間查證其身分，並由國道警方護送至關西交流道。

過程中員警詢問黃男是否需要協助返家，但黃男語焉不詳，疑似精神有異，溫姓員警透過電話聯繫黃男家屬，而徐姓員警為防止發生意外，抓住黃男阻止他移動。

警方也解釋，溫姓員警未能及時協助，處置有疏失，引發大眾爭議，警方也將依警察人員獎懲標準相關規定，從重記過處分，並加強員警教育訓練。

據了解，黃男自國道警察護送至平面道路後，突然失控，一度想搶路過機車未遂，之後還跳入118號縣道旁的水池並拒絕上岸，最後由消防員將他強制帶上岸送醫治療，再交由家人帶回照顧。