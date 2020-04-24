高市對娛樂場所實施口罩實名制 稽查小組今夜出擊

海軍敦睦艦隊群聚感染新冠肺炎，高雄市政府今天宣布，對視聽歌唱等八大行業娛樂場所，實施實名制防疫措施，費者進入營業場所，應填寫實名登記表，否則業者可拒絕消費者進場。今晚市府聯合稽查小組出擊，發現KTV業者和消費者都能配合實名制，而且消費者在包廂內也保持距離，甚至唱歌也不拿下口罩。

今晚高雄市政府聯合稽查小組由經發局長伏和中帶隊，分兵稽查各地區娛樂場所，發現KTV業者與消費者已開始配合實名制，除了進娛樂場所前須帶口罩、量體溫、噴消毒水，進門後，業者也設立「防疫站」，請消費者填寫姓名、電話，以及過去21天內是否曾出國，才進入消費。

高雄市經發局長伏和中表示，警方統計全市八大行業娛樂場所約有357家，聯合稽查小組自4月9日起，對有男女陪侍的娛樂場所，已要求立即停業，即日起，如果沒有男女陪侍的店仍可以繼續營業，但必須實施實名制，今天聯合稽查小組便按照原計畫稽查目標，派多組人馬在各區稽查，從4月9日到今天，已查了300多家，目前已經有280多家沒營業或自主停業，其中有2家有男女陪侍的店已請他們停業。

聯合稽查小組發覺業者也根據規定每人需4平方公尺空間，在每個包廂的門口註明可容納人數，消費者也能夠配合檢查。稽查人員還發現，消費者戴口罩唱歌，或者1人唱歌時，其他人就罩著口罩。