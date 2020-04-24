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遺愛人間！義消總幹事遺孀捐互助金 贈消防局住警器

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市義消總隊第二大隊總幹事陳煌文不幸於今年4月3日因病辭世，遺孀馮鳳文為延續先夫奉獻社會的精神及秉持對新北市民居家安全關懷的遺志，捐出所有義消互助金購買1000只住宅用火災警報器，今天致贈新北市消防局。圖／新北消防局提供
新北市義消總隊第二大隊總幹事陳煌文不幸於今年4月3日因病辭世，遺孀馮鳳文為延續先夫奉獻社會的精神及秉持對新北市民居家安全關懷的遺志，捐出所有義消互助金購買1000只住宅用火災警報器，今天致贈新北市消防局。圖／新北消防局提供

新北市義消總隊第二大隊總幹事陳煌文不幸於今年4月3日因病辭世，遺孀馮鳳文為延續先夫奉獻社會的精神及秉持對新北市民居家安全關懷的遺志，捐出所有義消互助金購買1000只住宅用火災警報器，以陳總幹事的名義，在今天告別式現場致贈新北市消防局，由消防局長黃德清代表受贈及頒發感謝狀，感謝家屬讓總幹事善行繼續遺愛人間。

消防局指出，總幹事陳煌文自民國95年加入新北市義消特搜大隊德音分隊，並於107年出任義消總隊第二大隊總幹事，擔任義消迄今已10餘年，平時為人謙和且熱心公益、出錢出力奉獻鄉里不遺餘力，深獲全體消防、義消同仁與地方各界人士肯定和嘉許，無奈卻在今年4月3日因病辭世，令人非常不捨，遺孀仍無私奉獻為守護新北市民的安全默默付出。

黃德清表示，有感於新北市5樓以下的老舊公寓火災頻傳且造成市民重大生命財產損失，消防局自民國96年起積極推動老舊公寓裝設住宅用火災警報器，以及早偵測火災發生，增加民眾的逃生應變時間，非常感謝馮鳳文女士秉持先夫陳煌文的大愛精神，捐贈住宅用火災警報器1000只作為新北獨居老人、身心障礙人士、低收入戶及高風險家庭等弱勢族群安裝使用，也期願陳煌文對義消工作的熱忱，由新北所有警義消兄弟不斷地延續下去。

火災 獨居老人

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