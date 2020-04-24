重機不滿四輪警車逼讓路 警：有開警示燈正在解送人犯

新北市一名重機騎士昨日中午行經台64線三重交流道時，突然遭後方車輛按喇叭示意讓開，轉頭一看竟是警車，但令騎士不解的是事發地點是快速道路匝道，速限僅40公里，沒有二線道，為何警車能超車，對此警方表示，因當時正在解送人犯時間急迫，才會輕按喇叭示意騎士讓道，合乎道路交通安全規則第93及99條規定。

將警車按喇叭過程行車記錄器Po上網的重機車友在發文中表示，昨日（23日）中午12時許，騎車行經台64線西向下三重交流道時，遭後方三重警分局交通分隊警車按喇叭示意讓道，但該處匝道速限40公里，向警方反應得到的回應卻是「這沒什麼啊，按喇叭很有禮貌，他是在跟你借過，你要讓他啊，是你騎太慢了。」

騎士回家後查法規，認為警車只有亮警示燈沒有鳴警笛，因此不用讓道，並說明依照「台北市警察局」在網路上的資料，執行緊急任務時需開警示燈及鳴笛，才能有交通優先權，認為當下警車按喇叭逼讓道的行為有疑慮。

對此新北市警三重分局表示，當時為交通分隊正在執行解送人犯勤務，由於前方重機車速僅30公里，才會按喇叭示意騎士，同時警車也有開警示燈，過程皆合乎道路交通安全規則第93及99條規定。