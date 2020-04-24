影／被瞄一眼不爽2男互嗆 他持西瓜刀砍斷對方小指落網

30歲陳姓男子今天下午在新豐街，與21多歲蔡姓男子擦身而過，不滿被瞄了一眼嗆「看三小」，2男互嗆發生口角，都離開現場後，不料陳男返回持西瓜刀追砍蔡男，砍斷蔡右手小指。警方警方今晚6點已查獲陳男到案，釐清案情。

市警第二分局調查，蔡男指不認識陳男，莫名其妙被砍，今天下午1點多他走路經過新豐街時和一名男子擦身而過，他看了對方一眼，對方罵他「看三小」，他無端被罵也回嗆，雙方發生口角。

警方說，蔡男走回家到深溪路附近，陳男一路尾隨拿刀追砍，蔡趕緊逃命，跑了100多公尺到新豐街時，出手阻擋，右手小指被砍斷一截，他痛苦哀號。警方獲報趕至，救護車到場時，好心的路人幫忙找到掉在地上的斷指交給消防人員，緊急送醫進行接合手術。

警方原本擔心是隨機砍人，成立專案小組偵辦，調閱監視器釐清後，發現有口角發生，也拍下追逐過程。市刑大協助追查，今晚6點多在新豐街一處社區查獲涉案男子到案。

警方調查，陳男僅因與被害人互瞄不順眼，遂尾隨追砍，造成被害人右手小指當場斷裂。警方立即成立專案小組，號召近30名員警，調閱上百支監視器，在5小時內鎖定犯嫌身份、租賃車輛及特徵穿著，晚間查獲陳男偵辦。