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基隆男子右手小指遭砍斷 警調監視器鎖定犯嫌

中央社 / 基隆市24日電

基隆市21歲蔡姓男子今天下午1時許疑遭人持西瓜刀追殺，右手小指被砍斷，警方獲報立即成立專案小組，以車追人後已鎖定對象，將全力查緝到案。

警方初步調查，蔡姓男子行經基隆新豐街某巷弄時，不知何故與約30歲男子言語爭執，口角後對方持器械尾隨蔡姓男子。

據蔡姓男子描述，對方疑持西瓜刀追砍他，右手小指當場被砍斷，救護人員到場時蔡姓男子痛苦不堪，直呼好倒楣，根本不認識犯嫌。

至於遭砍斷的右手小指，在路人協助下交給救護人員裝入塑膠袋內並放生理食鹽水和冰塊保存，緊急連人和手指送到基隆長庚醫院急救。蔡姓男子到院時意識清楚且生命徵象穩定，預計晚間將進行顯微手術接回，但能否恢復正常功能仍待術後觀察。

警方說，經調閱現場監視器影像及車牌等相關證據過濾清查後，已鎖定特定對象全力查緝。至於蔡姓男子稱不認識犯嫌，警方持保留態度，仍待進一步調查才能釐清。

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