空間不足擠穿堂辦公 中市消防局第五大隊增建完工

台中市消防局第五大隊暨大甲分隊業務及人員倍增，空間不敷使用，市府為此增建空間，工程已經完工，目前正驗收中。台中市議員吳敏濟今日表示，打火弟兄保護市民生命財產安全奮不顧身，市民也應體恤辛勞，做他們堅強後盾。

吳敏濟表示，第五大隊位於大甲外環道，四周空曠風勢強勁，三樓穿堂裡擠了14張辦公桌，穿堂風凜冽，辦公環境不佳，6名男性隊員擠一個狹小的備勤室，消防弟兄受委屈了，因此民國106年他向市府爭取進行增建。

台中市消防局第五大隊大隊長吳章銘表示，第五大隊暨有廳舍於民國98年啟用，台中縣市合併之後，大隊部因應業務量增加，人員倍增到50餘人，大甲分隊使用一、二樓，大隊部25人只有三樓的355平方公尺可供使用，由於空間不足，消防衣帽鞋只能與檔案一起存放在狹窄的倉庫中。一般民宅及工廠火警必須出動二個分隊時，大隊部必須擔任現場指揮官，出勤速度確實會受影響。