聽新聞
test
0:00 / 0:00
烏來溫泉會館老闆 疑酒駕騎車自摔身亡
新北市消防局23日深夜10時許獲報，烏來區西羅岸路發生機車騎士路倒案件，救護人員到場發現機車騎士為一間溫泉會館負責人王姓男子，由於王男並未載安全帽，頭部受到重創，送醫急救後仍宣告不治，警方已調閱附近道路監視器畫面，要進一步釐清車禍發生原因。
65歲王姓男子為烏來區慈云溫泉會館負責人，23日晚間與友人在烏來區餐敘，結束後卻獨自一人騎機車要返回會館。途中王男行經烏來區西羅岸路附近時，疑因該處路段為下坡加上天雨路面溼滑，王男疑因不勝酒力自摔倒地，頭部受到撞擊、血流不止。
有路人發現報警，經救護車送醫急救，但最後仍宣告不治，經醫院抽血檢驗，換算王男酒測值為0.7毫克。據了解，經警方初步調查，王男疑是酒後騎車不慎自摔，加上王男並未戴安全帽，以致摔倒後頭部受到重創。警方已調閱周邊道路監視器畫面，要釐清車禍發生原因。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言