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烏來溫泉會館老闆 疑酒駕騎車自摔身亡

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市烏來區西羅岸路昨晚發生機車騎士路倒案件，救護人員到場發現機車騎士為一間溫泉會館負責人王姓男子，由於王男並未載安全帽，頭部受到重創，送醫急救後仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來區西羅岸路昨晚發生機車騎士路倒案件，救護人員到場發現機車騎士為一間溫泉會館負責人王姓男子，由於王男並未載安全帽，頭部受到重創，送醫急救後仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝

新北市消防局23日深夜10時許獲報，烏來區西羅岸路發生機車騎士路倒案件，救護人員到場發現機車騎士為一間溫泉會館負責人王姓男子，由於王男並未載安全帽，頭部受到重創，送醫急救後仍宣告不治，警方已調閱附近道路監視器畫面，要進一步釐清車禍發生原因。

65歲王姓男子為烏來區慈云溫泉會館負責人，23日晚間與友人在烏來區餐敘，結束後卻獨自一人騎機車要返回會館。途中王男行經烏來區西羅岸路附近時，疑因該處路段為下坡加上天雨路面溼滑，王男疑因不勝酒力自摔倒地，頭部受到撞擊、血流不止。

有路人發現報警，經救護車送醫急救，但最後仍宣告不治，經醫院抽血檢驗，換算王男酒測值為0.7毫克。據了解，經警方初步調查，王男疑是酒後騎車不慎自摔，加上王男並未戴安全帽，以致摔倒後頭部受到重創。警方已調閱周邊道路監視器畫面，要釐清車禍發生原因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市烏來區西羅岸路昨晚發生機車騎士路倒案件，救護人員到場發現機車騎士為一間溫泉會館負責人王姓男子，由於王男並未載安全帽，頭部受到重創，送醫急救後仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來區西羅岸路昨晚發生機車騎士路倒案件，救護人員到場發現機車騎士為一間溫泉會館負責人王姓男子，由於王男並未載安全帽，頭部受到重創，送醫急救後仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來區西羅岸路昨晚發生機車騎士路倒案件，救護人員到場發現機車騎士為一間溫泉會館負責人王姓男子，由於王男並未載安全帽，頭部受到重創，送醫急救後仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來區西羅岸路昨晚發生機車騎士路倒案件，救護人員到場發現機車騎士為一間溫泉會館負責人王姓男子，由於王男並未載安全帽，頭部受到重創，送醫急救後仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝

烏來 機車騎士 酒駕

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