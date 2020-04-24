防疫絕非治安假期！雲林破獲近年來最大規模製毒廠

被通緝的雲林縣詹姓男子，利用疫情期間重操舊業，在虎尾鎮的住處大規模製造愷他命，警方今天破獲這座大型製毒工廠，製毒工具及原料之多，宛若一座化學工廠，訊後將詹嫌移送通緝單位歸案。

由於近來雲林縣接連發生重大治安事件，包括在派出所前聚眾械鬥，震驚全國，如今破獲製毒工廠，雲林縣長張麗善今天特地前往雲林縣警局頒發破案獎金為員警加油打氣。

警方指出，曾犯下槍擊案等多項前科的40歲詹姓男子，最近被雲林及台南地檢署發布槍砲、毒品通緝，逃亡期間，認為警力多數投入防疫，無心緝毒，回到虎尾鎮住處，租下一處倉庫準備製毒。

雲林刑警大隊偵三隊獲報，由檢察官朱啟仁指揮，會同雲林憲兵隊等，多天埋伏蒐證，今天上午偽裝路人，在詹妻子送早餐到倉庫時，詹嫌一開門，當場逮捕。

警方進入倉庫也嚇一大跳，製毒規模宛若一座化學工廠，除有數十公斤的製毒原料，更有大型的加熱攪拌器、脫水設備、活性碳、玻璃瓶、製毒手冊及大大小小燒杯，現場並查扣一批疑似半成品粉末將送驗。鑑識科長謝金霖表示，以查獲的機具設備規模，每次約可產1公斤毒品，危害5千人以上，以目前每公克約1千8百元，暴利相當驚人。