影／男疑挾怨載瓦斯桶縱火 今卻陳屍工寮

61歲黃姓男子與人結怨並互控，昨天下午原本要出庭，不料昨晨3點多他涉嫌駕車載瓦斯桶到對方住家縱火，燒毀整幢平房，案發後黃姓男子行蹤不明，警方四處追查他到案說明未果，今天近中午時發現他躺在附近一處工寮內，已經氣絕身亡，檢警將相驗調查。

昨天凌晨3點50分左右，泰安鄉八卦村一幢平房發生火警，屋主一家四口及時逃出，火勢在清晨6點多撲滅，但災後清查現場發現一輛轎車，但非屋主所有，車內還有一個已爆裂的瓦斯桶。

警方根據車牌查出車主是黃姓男子，他與屋主因糾紛互控，警方到黃的住處找人，發現他將手機留在家中，還有一張檢方通知他出庭的傳票，時間是昨天下午3點，黃姓男子家中的瓦斯桶也不見，懷疑他挾怨開車載瓦斯桶到對方家中縱火。

警方透過各種管道要找黃姓男子到案說明，並追查他是否到加油站購油，但黃姓男子始終不見人影，警方調閱路口監視器畫面也未發現他有離開當地的跡象。

大湖警分局龍山派出所員警今天持續追查，上午11點多發現黃姓男子躺在他住家附近的一處廢棄工寮內，已無生命跡象，遺體外觀並未發現異狀，將報請檢方解剖相驗調查。