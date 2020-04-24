基隆男遭西瓜刀斷小指 警查出有口角鎖定涉案者

蔡姓男子今天下午1點多在基隆市深溪路與一名男子發生爭執，起口角後各自離去，不料，對方涉嫌持西瓜刀返回追砍到新豐街，蔡男右手小指被砍斷，救護車趕至將蔡男及斷指送醫，進行接合手術。警方調閱監視器追查，發現有先出現口角，非隨機砍人，已鎖定特定對象追查，釐清衝突原因。

市警第二分局調查，這起砍人衝突發生在新豐街，經查21歲蔡男中午步行，經新豐街405號旁巷弄時，與年約30歲男子發生言語爭執，口角後發生衝突，雙方各自離開，沒想到這名男子持西瓜刀返回尾隨被害人，伺機攻擊被害人，蔡男逃至新豐街口，右手小指被砍斷，痛得哀號求救。

警方獲報後趕至，涉嫌砍人的男子已逃離現場，救護車到場後發現蔡男右手血流如注，並發現斷指，一起送到醫院救治，目前手術接合中，意識清楚，生命徵象穩定。

第二分局成立專案小組，調閱現場監視器影像及車牌等相關證據過濾清查，目前已鎖定特定嫌犯，全力追緝中。警方說，兩人有出現口角，被害人表示不認識對方，原因警方還在調查釐清。