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影／她婚戒卡指腫脹疼痛求救 打火兄弟新招縫紉線取戒

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
呂姓女子婚戒卡手指已2天，手指整個腫脹，到中市消防局文昌分隊求助，呂女表示結婚紀念戒指很重要，不希望被破壞，打火兄弟用在網路看到的新招，頭一次使用縫紉線來脫戒，順利取下呂女的婚戒。圖／台中市消防局文昌分隊提供
呂姓女子婚戒卡手指已2天，手指整個腫脹，到中市消防局文昌分隊求助，呂女表示結婚紀念戒指很重要，不希望被破壞，打火兄弟用在網路看到的新招，頭一次使用縫紉線來脫戒，順利取下呂女的婚戒。圖／台中市消防局文昌分隊提供

結婚數年的台中市民呂姓女子，因婚戒卡手指，用盡各種方法，婚戒卡在無名指已2天，致手指整個腫脹，痛得要命，昨晚到中市消防局文昌分隊求助，打火兄弟原準備使用醫療剪刀剪斷戒指，但呂女表示是結婚紀念很重要，不希望被破壞，打火兄弟用在網路看到的新招，頭一次使用縫紉線來脫戒，順利取下呂女的婚戒。

台中市消防局文昌分隊，在這之前都是用剪的剪掉卡死的戒子，但這次是由文昌分隊隊員許峻傑利用曾經看網路上看的影片教學，使用縫紉線來脫戒，在許峻傑小心翼翼下，為呂女取下手指上的婚戒。

昨晚10時，30歲的呂女與丈夫神色匆匆的跑進消防局文昌分隊求助，呂女表示婚戒已經卡在無名指2天，造成手指頭腫脹不舒服，期間雖試了抹油、冰敷還有抹肥皂等各種方法，反而弄巧成拙卡得更緊，硬扯仍無法拔出，眼看整支手指都快要泛白無血色，嚇得她與丈夫趕緊跑來求助。

消防人員見狀，根據以往經驗拿出消防救助用的醫療剪刀，準備要進行破壞將戒指剪斷，此時呂女突然說，戒指是紀婚時很重要的紀念物品，請求消防人員可否在不破壞戒指前提下，嚐試其他方式。

此時分隊隊員許峻傑想起曾經在網路上看過的影片教學，靈機一動使用縫紉線來脫戒，只見他使用細線慢慢穿過戒指纏繞，一陣細心操作後終於成功取出卡在手指上的甜蜜負荷，並告知回去要先冰敷患處，避免腫脹疼痛。

文昌分隊長廖書皮藉此提醒，配戴戒指類首飾等可能因為熱漲冷縮、手指水腫或長期配戴等等原因，導致戒指卡住無法脫除，卡住時間若延長太久，除了腫痛加劇外，甚至會造成血液循環不良，嚴重時可能損傷手指功能，呼籲民眾一旦遇到類似情狀，應使用正確方式小心移除，尋求醫生或當地消防隊協助。

呂姓女子婚戒卡手指已2天，手指整個腫脹，到中市消防局文昌分隊求助，呂女表示結婚紀念戒指很重要，不希望被破壞，打火兄弟用在網路看到的新招，頭一次使用縫紉線來脫戒，順利取下呂女的婚戒。圖／台中市消防局文昌分隊提供
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