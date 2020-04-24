水噴三公尺高！花蓮小貨車失控撞斷消防栓 再衝入農田

花蓮縣吉安鄉吉安鄉中央路二段稻香路口，今天近中午時發生一起小貨車失控撞斷消防栓，再衝入農田的意外，幸好車上兩人都無大礙，不過消防栓被撞斷導致水柱噴出約3公尺高；葉姓女駕駛酒測值為零，肇事原因正調查中。

43歲葉姓女子從事殯葬業，今天與同事工作結束後，上午11時許駕駛小貨車，將式場用的花圈、花籃載回公司，行經中央路與稻香路口時，疑因天雨路滑，她見路口號誌轉紅燈要踩煞車時，車子煞不住，先撞斷人行道上的消防栓，再衝向路旁泥濘農田中。