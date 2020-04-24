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水噴三公尺高！花蓮小貨車失控撞斷消防栓 再衝入農田

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣吉安鄉中央路2段今天發生小貨車失控撞斷消防栓的車禍，水柱噴了3公尺高，消防局已請台灣自來水公司處理。圖／民眾提供
花蓮縣吉安鄉中央路2段今天發生小貨車失控撞斷消防栓的車禍，水柱噴了3公尺高，消防局已請台灣自來水公司處理。圖／民眾提供

花蓮縣吉安鄉吉安鄉中央路二段稻香路口，今天近中午時發生一起小貨車失控撞斷消防栓，再衝入農田的意外，幸好車上兩人都無大礙，不過消防栓被撞斷導致水柱噴出約3公尺高；葉姓女駕駛酒測值為零，肇事原因正調查中。

43歲葉姓女子從事殯葬業，今天與同事工作結束後，上午11時許駕駛小貨車，將式場用的花圈、花籃載回公司，行經中央路與稻香路口時，疑因天雨路滑，她見路口號誌轉紅燈要踩煞車時，車子煞不住，先撞斷人行道上的消防栓，再衝向路旁泥濘農田中。

消防栓被撞斷致自來水噴了3公尺高，幸好葉女及車上乘客都未受傷，自行爬出車外。吉安警方趕到現場處理，對葉女做酒測，酒測值為零；警方表示，近日陰雨綿綿，提醒駕駛人減速慢行。

花蓮縣吉安鄉中央路2段今天發生小貨車失控，先撞斷消防栓，再衝入農田的車禍，幸好無人受傷。圖／民眾提供
花蓮縣吉安鄉中央路2段今天發生小貨車失控，先撞斷消防栓，再衝入農田的車禍，幸好無人受傷。圖／民眾提供

吉安 車禍

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