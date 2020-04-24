77歲老翁散步誤闖北市快速道路 暖心女警照顧助返家

台北市警方4月10日下午6時許接獲民眾報案，稱一名老翁獨自行走在水源快速道路上，因正處下班車流尖峰時刻，老翁步行在快速道路上險象環生，轄區警方立刻派員到場，果真發現一名王姓老翁在快速道路上遊蕩，便立刻將其送返派出所照顧。

據了解，當時轄區思源路派出所警員廖盈筑到場時，77歲王翁毫無察覺身處險境。被送返派出所後，王翁才向警方說，他家住新北市永和區永貞路上，當天出門散步，未料一走就走將近3公里，還不小心走上快速道路，又忘了回家的路，所以在路旁徘徊。

廖員事後在王翁身上找到一張卡片，上面寫有王翁年籍資料及家人聯絡電話，便聯繫王翁外孫女到派出所接回其返家；何姓外孫女知情後不久就抵達派出所，並向警方表示，王翁平時用完晚餐後有散步習慣，沒想到他會散步到那麼遠的地方，感謝警方積極協助，王翁才未發生意外。

據悉，廖員結業於106年警專特考班後，首站就到台北市中正二分局思源路派出所任職，從警剛滿一年，遇到失智走失老人或酒醉路倒民眾皆積極協助返家，單位主管對其熱心維護民眾安全態度表示讚許。