假投資真詐騙 老翁差點被騙近60萬元積蓄

74歲戴姓老翁日前接獲自稱是理財公司員工的LINE來電，可協助承購未上市股票用以投資理財，昨日至石岡農會欲匯款59萬8千元到其指定帳戶，農會行員察覺有異，趕緊報案，台中市警局東勢分局石岡分駐所獲報後立即前往瞭解，在員警及行員耐心解釋與勸導下，老翁才免於受騙上當，順利保住積蓄。

石岡區農會行員向警方表示，戴姓老翁日前接獲自稱是理財公司員工的LINE來電，告知能協助承購未上市股票用以投資理財，隨後收到宅急便寄送的匯款單，要求匯款59萬8千元到其指定帳戶。行員察覺有異，先打電話至該匯款帳戶銀行詢問此帳戶有無異常，才發現此帳戶疑為詐騙集團帳戶，立即通報警方協助處理。

員警立即聯繫分駐所同仁協助查證該匯款帳戶是否為警示帳戶，確定為警示帳戶後，在員警與行員耐心解釋下，老翁才恍然大悟自己差點被騙了，感謝行員及員警機警保住自己的積蓄。