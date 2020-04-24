疑為閃小狗失控 國道客運台中后里路段衝撞對向車1人傷

國道1號南下163.5公里處、台中后里路段，今天上午近10時發生一起車禍事故，一輛南下的國道客運疑似為了閃狗突然失控，衝破中央分隔島，擦撞對向北上車道的一輛廂型車，導致該處交通阻塞，車流回堵約4公里，警消獲報後趕抵現場，10時30分排除狀況，確切事故原因有待調查釐清。

今天上午9時54分，60歲陳姓男子從台北駕駛國道客運欲開往台中，行經國道1號163.5公里處，原行駛在中線路段，車輛突衝過中央分隔島，再衝進北上車道，擦撞北上車道29歲黃姓女子駕駛的廂型車，最後停在北上車道路肩。

據了解，國道客運上有4名乘客，但無人受傷，僅受到驚嚇，客運司機陳男則因鼻梁撞傷流鼻血，但拒絕送醫；廂型車駕駛黃女及乘客也都未受傷。