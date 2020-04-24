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轎車進機車停等區遭檢舉 非微罪不罰範疇吃罰單

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
賓士車前輪全跨入機車停等區遭檢舉，警方認為非微罪不罰範圍。記者林保光／翻攝
賓士車前輪全跨入機車停等區遭檢舉，警方認為非微罪不罰範圍。記者林保光／翻攝

高雄市1名賓士轎車車主見前方紅燈亮起，馬上停車停等紅燈，卻遭民眾拍照檢舉而收罰單。車主向警方提出申訴，認為他並沒超越紅燈停止線，而且也有民眾覺得應屬「微罪不罰」範圍，質疑為何車主受罰。警方表示，因賓士車輪已跨進機車停等區，不屬微罪不罰範疇，仍讓車主吞罰單。

據了解，這名賓士車主在高雄市三民區鼎力路與鼎山街口，就曾因紅燈右轉遭民眾拍照檢舉，3月間他又在同一路口遭拍照檢舉，他告訴警方，因有之前受罰經驗才格外小心，見紅燈亮起就馬上停車，車身並沒有越線，質疑為何仍被檢舉，收到「不遵守道路交通標線之指示」罰單。

有人見賓士遭檢舉的照片，認為依微罪不舉的定義，只要未嚴重危害交通安全，應可用勸導替代開罰。

不過，三民二警分局交通組受理申訴後，再察看檢舉照片，表示依照道路交通標誌標線號誌設置規則規定，機慢車停等區線是機、慢車駕駛人停等紅燈的區域，其他車種不得停在停等區內，一般轎車停紅燈進入停等區，如果只是車輪壓停等區標線，部分車頭懸在機車停等區，警方受理民眾檢舉違規，便可以微罪不罰的原則不開罰單，但是，賓士車雖沒越紅燈停止線，卻已是整個車輪停入機車停等區，就不適用微罪不罰，仍依違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款，處罰900元罰鍰。

車主 罰單

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