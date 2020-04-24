影／婦人中風全身癱軟 台南警方火速開道送醫救命

「車上婦人中風了！」昨晚6時35分，台南市中西區正值下班巔峰時間，市警二分局警備隊副隊長楊義雄、警員陳豐文在中正路河樂廣場附近巡邏時，突然有人朝巡邏車猛按喇叭，駕駛下車奔向巡邏車求助，楊、陳得知情況危急火速駕車，沿途開啟警報器，協助開道送至新樓醫院急救。15分鐘路程不到3分鐘就順利到達，駕駛及病患家屬不斷致謝，婦人就醫後幸無大礙。

錢姓男子昨晚開車載著身體不適的52歲的劉姓婦人，原將前往中正路一診所就醫，途中發現婦人中風發作，全身癱軟，錢及車上同行家屬心急如焚，怕叫救護車來不及，決定自行開車轉往新樓醫院。然而，劉婦在車上已呈現半昏迷狀況，且下班時間車潮湧現，擔心途中停等紅燈及交通壅塞情形，延誤黃金治療時間。

適逢楊、陳巡邏至中正路河樂廣場附近，錢對巡邏車猛按喇叭，立即下車快跑奔向巡邏車求助，神色慌張表示，警察先生快點！車上婦人中風了，可以幫忙開道，到新樓醫院嗎？兩警見狀，惟恐送醫過程遇交通阻塞，耽擱送醫治療的黃金時間，立即火速駕巡邏車沿途開啟警報器，協助開道，避開壅塞車流，將病患護送至新樓醫院急救。15分鐘路程不到3分鐘就順利到達，就醫後幸無大礙。