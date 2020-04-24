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影／年輕男嘉義市區飆車時速破百 撞車後嘻笑搭車逃逸

聯合報 / 記者李承穎卜敏正／嘉義市即時報導
箱型車尾部被肇事車撞到，肇事駕駛卻逃逸。記者李承穎／攝影
箱型車尾部被肇事車撞到，肇事駕駛卻逃逸。記者李承穎／攝影

年約25歲男子今天上午8時許在嘉義市西區友愛路駕車高速行駛，疑似與友人的車子在競速，撞上路邊一台轎車和機車後，隨即棄車，坐上友人的車子逃逸，警方還在調查男子是否可能酒駕或毒駕，才肇事逃逸。

目擊民眾指出，男子當時車子恐怕超過100公里，失控後先是撞上機車，再撞上一台轎車，機車被拖行快十公尺，轎車也被撞得往前移動一個車身，尾部保險桿毀損，好在沒人受傷。

撞擊力道猛烈，肇事車頭全毀，前座氣囊也爆開，但男子沒有要處理車禍，先是下車與友人嬉笑怒罵，再回到車裡拿東西，並奔跑到友人車上逃逸，當時許多目擊民眾都大喊「人怎麼跑掉了？」

被撞的車主表示，當時在路邊買早餐，眼睜睜看著自己的車子被撞，還來不及反應，人就跑了，他本來吃完早餐就要去工作，現在也沒辦法準時上班了。

肇事車的雨刷和車燈都未關，警方到場聯繫車主後，男子仍未現身，家屬到場後說，打了多通電話他都沒接，不知發生什麼事，但他這種開車方式確實非常危險，若撞到人後果不堪設想，前陣子也才出車禍，會盡速請他處理。

肇事車頭全毀，安全氣囊爆開，但駕駛隨即逃逸。記者李承穎／攝影
肇事車頭全毀，安全氣囊爆開，但駕駛隨即逃逸。記者李承穎／攝影
肇事車的安全氣囊爆開。記者李承穎／攝影
肇事車的安全氣囊爆開。記者李承穎／攝影
箱型車、機車都被撞，招牌也被撞歪，現場一片狼藉，但駕駛隨即逃逸。記者李承穎／攝影
箱型車、機車都被撞，招牌也被撞歪，現場一片狼藉，但駕駛隨即逃逸。記者李承穎／攝影
肇事車頭全毀，但駕駛隨即逃逸。記者李承穎／攝影
肇事車頭全毀，但駕駛隨即逃逸。記者李承穎／攝影

肇事車撞擊力道猛烈，招牌也被撞得東倒西歪，但駕駛逃逸。記者李承穎／攝影
肇事車撞擊力道猛烈，招牌也被撞得東倒西歪，但駕駛逃逸。記者李承穎／攝影

車禍

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