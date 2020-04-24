桃園男臉書稱超商領口罩被飛車行搶 警調監視器戳破他
黃姓男子昨天在網路PO文，提到自己到超商領完預購口罩，走在路上時突然一輛改裝機車疾駛而過，竟遭一男一女騎車行搶，還好心提醒大家領完口罩要收好，「口罩千萬不要露白」云云；口罩遭搶的貼文立刻引起網友熱議，警方看見PO文也主動偵辦，黃姓男子堅稱口罩被搶，但員警調閱沿線監視器交叉比對，完全沒有發現任何遭搶的跡象，戳破他的謊言。由於黃男涉嫌散布不實謠言，警方依刑法誣告罪及社會秩序維護法偵辦。
40歲黃姓男子昨天中午在「記憶八德」臉書社團PO文，提到自己用手機APP預購成人口罩成功，簡訊通知他可到7-11取貨，取完貨後，自己一手拿著裝有9片口罩的牛皮紙袋，一手拿著咖啡走在大馬路上，「突然之間一台改裝機車急速騎過，瞬間抽走我手上的牛皮信封，我嚇了一大跳」。
男子還寫到，行搶者是男生騎車，由後座女生行搶，對方騎山葉牌紅色車身機車，並用膠帶遮蔽車牌號碼，「擺明是隨機行搶」，最後還不忘提醒團友要收好口罩，否則就像他一樣，還要再等14天才能再次預購口罩，最後附上8個哭臉的表情符號，委屈又難過。
由於光天化日竟有人領完口罩被飛車行搶，許多網友看見PO文都直呼誇張，也引起不小恐慌，還有網友連忙投訴市政信箱檢舉，指有市民領口罩被搶「很恐怖」要八德警儘速查證偵辦；警方經網路巡邏發現此案件隨即展開調查，緊急聯繫上貼文的黃男，陪同至介壽路二段上的超商周邊了解案發經過。
黃姓男子振振有詞自己口罩遭搶，不過警方依規受理搶奪案件後，立即調閱沿線監視器交叉比對，發現黃男獨自一人從超商走出來後，完全沒有機車搶走他手中的口罩，根本就沒這件事；由於男子無中生有的貼文造成恐慌，且誣告不特定對象，全案於警詢後，正依照違反刑法誣告罪及社會秩序維護法偵辦。
據悉，該名黃姓男子疑似要博取網友關注，才會妄想貼文，過去也曾在臉書PO文自己做好事，吸引上千人按讚，這次PO出口罩被搶的文章，短短一小時就吸引四、五百人按讚，不過就有網友懷疑真實性；警方介入偵辦果然戳破他謊言，黃姓男子事後已將貼文刪除，但為何貼假文章，他未向警方正面回應。
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