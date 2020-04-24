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北捷蘆洲線三民高中站 揮菜刀女子先送醫

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
女子精神狀況不穩，警方先送醫評估。記者林昭彰／翻攝
女子精神狀況不穩，警方先送醫評估。記者林昭彰／翻攝

台北捷運蘆洲線三民高中站，23日晚上9時許驚傳1名女子在進出口閘門附近揮舞菜刀，往來乘客見狀紛紛閃避，轄區新北市蘆洲警分局獲報派員趕抵，當場逮捕這名31歲女子，帶回蘆洲派出所調查，但因精神狀況不穩定，先送醫評估。

據了解，這名女子先在票口閘門內大吼大叫，其餘乘客告誡她不應在公共場所妨害秩序，她卻突然從隨身包包抽出菜刀凌空揮舞，據稱並未針對特定對象，而是亂揮一通，所有乘客紛紛閃避。

新北市蘆洲區里長聯誼會長楊總仁剛好目擊過程，立刻打電話通報蘆洲派出所，員警趕往途中又陸續接獲110轉達民眾報案訊息。稍後警員下到捷運站地下層時，該名女子正準備搭手扶梯上樓離開，菜刀還握在手上，往來旅客紛紛向員警指證：「就是她！就是她！」於是當場被攔下、喝令把刀放下，她也乖乖配合被逮捕。

後來警方聯繫上該名女子的家人，家屬聲稱她有思覺失調症，目前獨居，曾領有重大傷病卡，但最近遺失，已經在重新申辦中，詳情還須進一步查證。女子接受調查期間精神、情緒不太穩定，又自稱藥已經吃完了，警方決定先送她到醫院評估，再繼續釐清案情。

女子從隨身包包抽出菜刀。記者林昭彰／攝影
女子從隨身包包抽出菜刀。記者林昭彰／攝影
女子在票口閘門內拿菜刀凌空揮舞。記者林昭彰／攝影
女子在票口閘門內拿菜刀凌空揮舞。記者林昭彰／攝影
捷運蘆洲線三民高中，晚間驚傳有女子揮舞菜刀，警方已將人帶回調查。圖／網友阿瑞提供
捷運蘆洲線三民高中，晚間驚傳有女子揮舞菜刀，警方已將人帶回調查。圖／網友阿瑞提供
捷運蘆洲線三民高中，晚間驚傳有女子揮舞菜刀，警方已將人帶回調查。圖／網友阿瑞提供
捷運蘆洲線三民高中，晚間驚傳有女子揮舞菜刀，警方已將人帶回調查。圖／網友阿瑞提供
捷運三民高中站務人員正在調閱監視器查看案發經過。記者林昭彰／攝影
捷運三民高中站務人員正在調閱監視器查看案發經過。記者林昭彰／攝影

捷運 獨居

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