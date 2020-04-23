鋰電池火災6年36件 北市消提醒5注意點

台北市消防局今天指出，北市近6年共發生36件鋰電池火災、釀13傷，因鋰電池內部電解質屬易燃物，危險性較高，呼籲民眾使用相關電子產品應注意避免過度充放電等5原則。

北市消今天發布新聞稿表示，北市去年12月發生一起存放回收鋰電池倉庫起火燃燒，結果造成10名消防員受傷的案例。

根據北市消統計資料顯示，北市近6年共計發生36件鋰電池火災，且因此造成13人受傷。其中，充電電池及行動電源各占鋰電池火災原因的30.6%，電動腳踏車則占16.7%。

北市消指出，鋰電池因體積小、蓄電量高且無記憶效應等優點，常用於手機、筆電等3C產品及電動汽機車等，但因電池內部電解質屬易燃物，有較高危險性，民眾使用相關產品應特別留意安全性。

北市消呼籲，民眾使用相關電子產品時應謹記5個注意事項。首先，避免過度充放電，並使用具過充過放保護裝置的充電器；其次，充電時間勿過長且電流不可過高，長時間不用時應將電池充至70至80%。

另外，勿對產品施加強烈衝擊或壓力，也不要在極高或極低溫度下充電，以避免短路；充電時，請勿在周圍放置可燃物；透過合格經銷商購買具有檢驗合格標章的產品。