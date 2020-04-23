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寒風夜雨車沒油停路中 桃園龍潭暖警推車買油解圍

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
警員到龍潭市區買汽油再回到現場幫加油。記者鄭國樑／翻攝
警員到龍潭市區買汽油再回到現場幫加油。記者鄭國樑／翻攝

桃園市龍潭警分局聖亭派出所警員劉立夫、曾建凱今天凌晨巡邏，行經龍潭區中豐路、龍平路口，看見一輛轎車停在路中不動，男駕駛在車上打電話，員警提高警覺上前盤檢，才知道車子突然熄火停路中。

林姓駕駛人表示，他和朋友從大溪家出門，準備去龍潭山區看夜景，接近龍潭時車子儀表板油料燈閃爍，沒想到還沒找到加油站，車子竟然沒油而熄火，附近沒加油站也找不到朋友救援，而且出門也忘了帶錢包，才會心急如焚的坐在車上打電話求援，看見警察上前以為要開罰單。

員警考量夜間視線不佳，現場又是交岔路口處，為避免衍生交通事故，隨即在路上擺放交通錐並指揮管制，合力將汽車先推至路旁，警員劉立夫了解狀況後，返回派出所拿空瓶到龍潭市區的加油站買汽油，再回到現場發動車，協助排除車輛故障問題，林男才得以順利的返家。

林男離開前再三感謝熱心處理的員警幫忙推車，還幫忙買汽油解圍。

警員了解駕駛人因為車沒油被迫停在路中間，先幫忙把車推到路邊。記者鄭國樑／翻攝
警員了解駕駛人因為車沒油被迫停在路中間，先幫忙把車推到路邊。記者鄭國樑／翻攝

加油站 警察 事故

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