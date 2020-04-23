寒風夜雨車沒油停路中 桃園龍潭暖警推車買油解圍

桃園市龍潭警分局聖亭派出所警員劉立夫、曾建凱今天凌晨巡邏，行經龍潭區中豐路、龍平路口，看見一輛轎車停在路中不動，男駕駛在車上打電話，員警提高警覺上前盤檢，才知道車子突然熄火停路中。

林姓駕駛人表示，他和朋友從大溪家出門，準備去龍潭山區看夜景，接近龍潭時車子儀表板油料燈閃爍，沒想到還沒找到加油站，車子竟然沒油而熄火，附近沒加油站也找不到朋友救援，而且出門也忘了帶錢包，才會心急如焚的坐在車上打電話求援，看見警察上前以為要開罰單。

員警考量夜間視線不佳，現場又是交岔路口處，為避免衍生交通事故，隨即在路上擺放交通錐並指揮管制，合力將汽車先推至路旁，警員劉立夫了解狀況後，返回派出所拿空瓶到龍潭市區的加油站買汽油，再回到現場發動車，協助排除車輛故障問題，林男才得以順利的返家。