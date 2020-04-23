聽新聞
test
0:00 / 0:00
寒風夜雨車沒油停路中 桃園龍潭暖警推車買油解圍
桃園市龍潭警分局聖亭派出所警員劉立夫、曾建凱今天凌晨巡邏，行經龍潭區中豐路、龍平路口，看見一輛轎車停在路中不動，男駕駛在車上打電話，員警提高警覺上前盤檢，才知道車子突然熄火停路中。
林姓駕駛人表示，他和朋友從大溪家出門，準備去龍潭山區看夜景，接近龍潭時車子儀表板油料燈閃爍，沒想到還沒找到加油站，車子竟然沒油而熄火，附近沒加油站也找不到朋友救援，而且出門也忘了帶錢包，才會心急如焚的坐在車上打電話求援，看見警察上前以為要開罰單。
員警考量夜間視線不佳，現場又是交岔路口處，為避免衍生交通事故，隨即在路上擺放交通錐並指揮管制，合力將汽車先推至路旁，警員劉立夫了解狀況後，返回派出所拿空瓶到龍潭市區的加油站買汽油，再回到現場發動車，協助排除車輛故障問題，林男才得以順利的返家。
林男離開前再三感謝熱心處理的員警幫忙推車，還幫忙買汽油解圍。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言