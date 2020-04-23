台南市安南區新建15樓大樓起火 頂樓燒木棧板無人受困

台南市安南區安明路旁一棟15樓新建大樓工地頂樓，今天傍晚6點多突然起火冒出大量濃煙，消防人員獲報後前往搶救。據了解，當時工地工人都已下班，沒有人

受困，起火燃燒的是木棧板。

今天傍晚6點多，台南市消防局救災救護中心接獲多通報案電話，安南區安明路新建中15樓大樓頂樓失火，安南，土城及和緯消防分隊到場。許多駕車行經觀海橋民眾，都看到大樓冒出火煙。

工地主任告訴消防人員，15樓頂燒的是木棧板，沒有人在上面，工人已下班。

由於今天海邊風勢大，加上當地水源不足，消防局派出多輛水箱接駁滅火中。