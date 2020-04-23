老婦不記回家路桃警帶到派出所送餐飲 等家人下班送回

家住桃園市平鎮區的戴姓8旬老婦，今天上午肚子餓難耐，因為女兒外出工作，於是獨自走出門準備覓食，結果還沒買吃的就一個人呆坐在公車候車亭內，卻忘記要去哪裡，也記不起來回家的路。此時巡邏員警經過，發現婦人眼神停滯有異，上前關心才了解情況，不但帶她先回派出所，還幫忙連絡家人，讓她待在派出所一直到家人下班再送她回家。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，婦人住平鎮區延平路，女兒上班只有她一人在家，近中午披上大衣拎著斗笠徒出門買點東西吃，警員吳曉玲、陳宇邦巡邏經過，看見老婦人模樣很明顯不像等公車的人，上前一問，原來老婦一個人坐在椅子許久，問住哪裡，有沒有家人的連絡電話也說不清楚，只嚷嚷肚子餓，眼見氣溫不到19度有點冷，員警立即通報派出所請巡邏車到場帶老人家回所先休息，並準備供麵包及熱飲讓老婦人充飢。

員警利用人臉辨識系統，順利查出老婦身份，立即協助通知老婦的家人，才會知道婦人的女兒外出工作沒人在家。員警擔心婦人獨自在家安全堪慮，於是暖心讓她留在派出所休息，直至到老婦人的女兒下班派出所再送她回家。