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誤將6萬現金當垃圾丟棄 南警跨轄2小時找回

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導
員警契而不捨，找回超商6萬元現金。記者黃宣翰／翻攝
員警契而不捨，找回超商6萬元現金。記者黃宣翰／翻攝

台南市南區一家超商店員一時粗心大意，將6萬現金丟進資源回收桶內，資源回收物已被拾荒者載走，店員拜託員警能協助找回，員警調閱監視器，並循線跨轄至高雄查訪，最後查出拾荒者家住台南，員警最後在三大袋準備丟棄的垃圾袋中如數找回6萬元，店員喜出望外，感謝員警幫忙。

超商店長昨天下午1點多向警方報案，店內女店員整理完帳目後，一時恍神竟將6萬元現金丟入資源回收桶內，資源回收物資已被拾荒者載走。市警六分局金華所巡佐陳鎮然、警員周欣宏獲報後，馬上調閱周邊監視器，確認載運資源回收的車牌號牌，隨即趕至高雄市茄萣區尋找拾荒者，不料拾荒的阿伯沒有住在戶籍地。

兩位員警不放棄，沿路在當地查訪附近鄰居，得知拾荒的阿伯住在台南市南區金華路一段，他們鍥而不捨，立即趕回金華路一段找到拾荒老人的家，最後在三包準備丟棄大垃圾袋中找到6萬現金。拾荒者向警察表示，他整理時只將可回收的寶特瓶、鋁罐、紙盒挑出來，也沒發現三包垃圾袋中竟有一捆6萬現金，如果警方來遲一步，6萬現金可能跟著垃圾袋，一起上了清潔隊的垃圾車了。6萬現金在報案後2小時火速找回，超商店長也向員警表示感謝。

六分局分局長陳建民表示：巡佐陳鎮然、警員周欣宏接獲報案後，能以同理心受理，就像自己少了一個月薪水的心境，奔波數地火速找回現金，將即時給予獎勵，也期許員警在防疫期間雖然工作繁重，受理各類大小案件仍要保持同理心，才能適時解決民眾的燃眉之急。

台南市六分局員警在拾荒者住處，找回6萬元現金。記者黃宣翰／翻攝
台南市六分局員警在拾荒者住處，找回6萬元現金。記者黃宣翰／翻攝

拾荒 資源回收 超商

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