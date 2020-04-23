男子張貼桃園某醫院確診個案假訊息 警方查獲送辦

新冠肺炎疫情險峻，嘉義縣朴子警分局員警日前網路巡邏發現，桃園市張姓男子在臉書社群，張貼「今日回診有三個確診，門禁森嚴要出示證件才能進入」等文字，警方向桃園市衛生局查證，證實是假訊息，查獲張男，今天移送法辦。

40歲張男被警方查獲，感到訝異，他供稱，到桃園某大醫院看病，適巧在診間，聽聞有人提及新冠肺炎確診案例，貼文好意提醒臉友注意，不知會觸法，感到後悔。

防疫期間 警方將清查不實疫情訊息，列為重點治安工作，朴子警分局偵查隊迅速循線查獲張男，通知到案說明，張男雖供稱，是在某醫院聽聞後張貼，目的是提醒他人免遭受新冠肺炎感染，但此為假訊息，「法律無知不可原諒，不能因不知法律免除其刑」。

警方說，發布假訊息，造成就醫民眾恐慌，觸犯傳染病防治法「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者科新台幣300萬元以下罰金」。

以及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息, 足生損害於公眾或他人者, 處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金」，提醒民眾勿散播、傳送未經查證疫情假訊息，以免觸法。