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「你給我下車」假警察攔車稱不配合要開槍 駕駛嚇破膽

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市出現男子假冒警察攔車，麻豆警方查獲王姓男子到案。記者吳淑玲／翻攝
台南市出現男子假冒警察攔車，麻豆警方查獲王姓男子到案。記者吳淑玲／翻攝

台南市官田區日前發生一名男子假冒刑警半路攔車，要被害人下車，甚至揚言開槍，被害人嚇得棄車逃跑，餘悸猶岑，麻豆警分局據報循線追查，今天傳喚涉案的王姓男子（39歲，台南市人）到案，他供稱是心情不好，已在電話向被害人道歉，偵訊後依僭行公務人員職權罪、恐嚇、強制等罪嫌函送法辦。

麻豆警方14日晚間接獲民眾報案，有不明人士涉嫌便衣刑警身分，在台一線官田段任意攔車，用強制、恐嚇手段喝令被害人下車接受盤查，致2位遭攔查民眾心生恐懼。

據了解，14日晚間六點多，被告男子駕車行經官田區陽明工商前道路時，突遭一輛自小客車超車後攔車，要被害男子下車，被害男子直說自己沒有犯法，拜託對方不要這樣，但王姓男子堅稱被害男子跨越雙黃線，強調自己是刑警，要被害男子下車接受調查，並恐嚇不下車就要開槍，被害男子不斷地拜託對方不要這樣，最後被嚇得棄車逃跑。

被害男子跑回家後仍心有餘悸，向太太提起後向官田分駐所報案，直說哪有警察這麼兇的，嚇死人了。警方受理後研判應該是假冒警察案件，並認為警察被汙名化了，因此積極的調查，最後根據車號查出住在台南市區39歲王姓男子涉案。

麻豆警分局調閱多組監視器後，查得王姓犯嫌涉有重嫌，因居無定所，在今天將王嫌傳唉到案說明，王嫌坦承假冒便衣刑警身分，任意對不特定人實施攔車恐嚇行為，訊後依妨害秩序、恐嚇、強制等罪行，移送台南地檢署偵辦。

警方指出，王嫌假冒員警身分，並以恐嚇、強制手段令被害人下車接受盤查，恐讓民眾對警察產生誤解，進而影響警察形象，因該嫌屢犯類此案件，呼籲民眾如有類似遭遇，應盡速向就近之警察機關報案。

警訊時王姓男子坦承涉案，表示因心情不佳，一時衝動才會假冒警察攔車，並在警方協助下，打電話向被害男子道歉。但警方仍查出王姓男子也在官田區犯下另一起假冒警察的攔車事件，另外在六甲區也有一起類似案件，也懷疑與王姓男子有關，全案偵訊後函送台南地檢署偵辦。

台南市出現男子假冒警察攔車，麻豆警方查獲王姓男子到案。記者吳淑玲／翻攝
台南市出現男子假冒警察攔車，麻豆警方查獲王姓男子到案。記者吳淑玲／翻攝

警察 恐嚇

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